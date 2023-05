Christina Ricci packt über ihr Aufwachsen im Rampenlicht aus

Für ihre langjährige Berufserfahrung ist Ricci heute aber dankbar. Sie ist überzeugt davon, dass Kinderstars ihren Schauspielkollegen in professioneller Hinsicht voraus sind.

"Ich finde es interessant, denn frühere Kinderschauspieler sind immer die professionellsten Leute am Set", stellte sie fest. "Das sind die Menschen, die verstehen, welche Opfer sie bringen müssen. Sie sind immer am besten vorbereitet und am anpassungsfähigsten."

Mit nur sieben Jahren vorzusprechen, habe ihr geholfen, mit Ablehnung umzugehen. Das gelinge ihr in ihrer beruflichen Karriere aber besser als in ihrem Privatleben.

Ricci: Schauspielerei war Flucht aus Realität

Ihr früher Ruhm hat die gebürtige Kalifornierin eigenen Angaben zufolge außerdem geholfen, traumatische Erlebnisse in der Kinderheit zu verarbeiten, wie sie erst kürzlich gegenüber dem Promiportal Entertainment Weekly gestand. Die Arbeit an Filmen sei wie eine "Flucht" für sie gewesen.

"Als Kind ermöglichte es mir eine Flucht aus einer schrecklichen Kindheit. Ich konnte weggehen, in Hotels, am Set und mit anderen Erwachsenen zusammen sein, die mich wertschätzten. All die Dinge, über die es in der Branche heißt, dass sie negativ sind, waren mir lieber. Ich habe immer gesagt: 'Nun, das wirkliche Leben ist schlimmer'", so Ricci.