Christina Applegate wurde nach fast 4 Monaten aus Spital entlassen

Christina Applegate wurde Berichten zufolge fast vier Monat nach ihrer Einlieferung Ende März aus dem Krankenhaus entlassen. Die Schauspielerin, die seit 2021 an Multipler Sklerose leidet, ist wieder zu Hause und es geht ihr gut, wie ein Insider am Montag gegenüber TMZ bestätigte. Applegate selbst hat sich zu der vermeintlichen Entlassung aus dem Spital bisher nicht geäußert.

Es ist weiterhin unklar, ob die 54-Jährige aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung im Spital war oder ob ein anderer Grund vorlag.

Applegate aus Spital entlassen: Grund für Aufenthalt blieb unbekannt

Ihr Sprecher wollte den Grund für Applegates medizinische Behandlung im März nicht enthüllen und erklärte gegenüber Page Six: „Ich möchte mich nicht dazu äußern, ob sie im Krankenhaus ist oder welche medizinischen Behandlung sie erhält. Sie hat eine lange Krankengeschichte mit komplexen Erkrankungen, über die sie erfreulich offen gesprochen hat, wie man in ihren Memoiren und ihrem Podcast lesen kann.“

Wenige Tage später äußerte sich die Schauspielerin via Instagram zu ihrem Gesundheitszustand. Sie bedankte sich bei ihren Fans für die Genesungswünsche, ebenfalls ohne Details zu nennen. Gemutmaßt wurde damals, dass sich Applegates Zustand möglicherweise dramatisch verschlechtert haben könnte.