Christina Applegate wurde nach fast 4 Monaten aus Spital entlassen
Christina Applegate wurde Berichten zufolge fast vier Monat nach ihrer Einlieferung Ende März aus dem Krankenhaus entlassen. Die Schauspielerin, die seit 2021 an Multipler Sklerose leidet, ist wieder zu Hause und es geht ihr gut, wie ein Insider am Montag gegenüber TMZ bestätigte. Applegate selbst hat sich zu der vermeintlichen Entlassung aus dem Spital bisher nicht geäußert.
Es ist weiterhin unklar, ob die 54-Jährige aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung im Spital war oder ob ein anderer Grund vorlag.
Applegate aus Spital entlassen: Grund für Aufenthalt blieb unbekannt
Ihr Sprecher wollte den Grund für Applegates medizinische Behandlung im März nicht enthüllen und erklärte gegenüber Page Six: „Ich möchte mich nicht dazu äußern, ob sie im Krankenhaus ist oder welche medizinischen Behandlung sie erhält. Sie hat eine lange Krankengeschichte mit komplexen Erkrankungen, über die sie erfreulich offen gesprochen hat, wie man in ihren Memoiren und ihrem Podcast lesen kann.“
Wenige Tage später äußerte sich die Schauspielerin via Instagram zu ihrem Gesundheitszustand. Sie bedankte sich bei ihren Fans für die Genesungswünsche, ebenfalls ohne Details zu nennen. Gemutmaßt wurde damals, dass sich Applegates Zustand möglicherweise dramatisch verschlechtert haben könnte.
Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems, bei der das Immunsystem die Schutzschicht der Nervenfasern angreift.
Durch die Rolle von „Dumpfbacke“ Kelly Bundy in der Fernsehserie „Eine schrecklich nette Familie“ erlangte Christina Applegate internationale Bekanntheit. Seit einiger Zeit machen der aus Los Angeles stammenden Schauspielerin gesundheitliche Probleme zu schaffen.
2008 hatte sich die Schauspielerin nach einer Krebsdiagnose beide Brüste abnehmen lassen. 2017 hatte sie dann Eierstöcke und Eileiter entnehmen lassen, um einer Erkrankung vorzubeugen. 2021 machte Applegate bekannt, die Multiple Sklerose zu haben.
Die Emmy-Preisträgerin erhielt die Diagnose während der Dreharbeiten zur dritten Staffel ihrer Netflix-Erfolgsserie „Dead to Me“ - was das Leben der Schauspielerin auf den Kopf stellte. Es gab Überlegungen, die letzte Staffel der Serie abzusetzen, doch Applegate beharrte darauf, dass das Projekt fortgesetzt wird. „Ich sagte: Nein, nein, nein, nein, nein, nein: Wir müssen diese Geschichte zu Ende erzählen. Sie liegt uns zu sehr am Herzen, zu sehr in unserer Seele“, erzählte sie gegenüber Variety.
Seit dem Ende der letzten Staffel konzentriert sie sich weitgehend auf ihre Gesundheit. Das wohl herzzerreißendste Geständnis, das Applegate über ihre Erkrankung gemacht hat, ist, wie diese nicht nur ihre Schauspielrollen, sondern auch ihre Rolle als Mutter ihrer Teenager-Tochter Sadie beeinflusse. „Sie kommt ins Zimmer, und wenn sie sieht, dass ich auf der Seite liege, weiß sie, dass sie mich um nichts bitten kann“, sagte Applegate dem Magazin People. „Und das bricht mir das Herz.“
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