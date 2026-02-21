Die Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy", in der Eric Dane sechs Jahre den Chirurgen und Frauenschwarm Dr. Mark Sloan verkörperte, machte den US-Schauspieler zum Star. Danes Karriere nahm jedoch krankheitsbedingt ein plötzliches Ende. 2025 gab er bekannt, dass bei ihm ALS diagnostiziert wurde. Der Serien-Star starb am 18. Februar im Alter von 53 Jahren. "Er verbrachte seine letzten Tage im Kreise enger Freunde, seiner geliebten Ehefrau und seiner beiden wundervollen Töchter Billie und Georgia, die sein Ein und Alles waren", zitierte die New York Times eine Mitteilung von Danes Sprecherin. Als Todesursache wurde seine Erkrankung genannt. Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zum Tod führen. Eric Danes ist nicht der einzige prominente Schauspieler, dessen Karriere krankheitsbedingt ein plötzliches Ende fand: Folgende Stars mussten ihre Karrieren in Hollywood ebenfalls an den Nagel hängen, weil sie aufgrund von gesundheitlichen Probleme nicht mehr in der Lage waren, zu arbeiten. Stars, die ihre Karriere vorzeitig beenden mussten Val Kilmer Hollywoodstar Val Kilmer wurde in den 80er-Jahren mit dem Kinohit "Top Gun" berühmt. 2025 starb Kilmer im Alter von 65 Jahren Jahren, laut seiner Tochter Mercedes Kilmer an einer Lungenentzündung. Bereits 2014 wurde bei dem Schauspieler Kehlkopfkrebs diagnostiziert, von dem er sich später erholte. Seine Karriere hatte die Diagnose jedoch zum Stillstand gebracht. Nach zwei Notoperationen mit Luftröhrenschnitt waren die Stimmbänder des "The Doors"-Stars irreparabel geschädigt. Er war gezwungen, mit einem elektronischen Sprachcomputer zu kommunizieren.

Michael J. Fox "Zurück in die Zukunft"-Star Michael J. Fox musste die Schauspielerei aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung, die bei ihm bereits 1991 im Alter von 29 Jahren diagnostiziert wurde, beenden. Bei Parkinson handelt es sich um eine degenerative Nervenerkrankung, die bei den Betroffenen Beschwerden wie unkontrollierbares Zittern und kognitive Probleme verursacht. 1998 machte Fox seine Erkrankung öffentlich. Ende 2020 erklärte er seine Schauspielkarriere für beendet. Die Entscheidung begründete Fox mit den körperlichen Anstrengungen bei Dreharbeiten sowie durch Parkinson verursachte Gedächtnisprobleme beim Lernen von Texten. Ende 2025 wurde sein Comeback in der Serie "Shrinking" bekannt gegeben.

Bruce Willis Auch Bruce Willis leidet unter Gedächtnisproblemen und kann nicht weiter als Schauspieler arbeiten. 2022 schockierte die Nachricht über den Rückzug von Willis aus dem Filmgeschäft. Krankheitsbedingt werde der Star mit 67 Jahren seine Schauspielkarriere beenden, teilte damals seine Familie mit. Er leide an einer Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, hieß es zunächst. Im Februar 2023 folgte dann die genauere Diagnose - es ist frontotemporale Demenz, bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden. Eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung. Nur noch selten zeigt sich Bruce Willis in der Öffentlichkeit. Er ist auf Betreuung angewiesen.

Christina Applegate Durch die Rolle von "Dumpfbacke" Kelly Bundy in der Fernsehserie "Eine schrecklich nette Familie" erlangte Christina Applegate internationale Bekanntheit. Seit einiger Zeit machen der aus Los Angeles stammenden Schauspielerin jedoch gesundheitliche Probleme zu schaffen. 2008 hatte sich die Schauspielerin nach einer Krebsdiagnose beide Brüste abnehmen lassen. 2017 hatte sie dann Eierstöcke und Eileiter entnehmen lassen, um einer Erkrankung vorzubeugen. 2021 machte Applegate bekannt, die Nervenkrankheit Multiple Sklerose zu haben.

Die Emmy-Preisträgerin erhielt die Diagnose während der Dreharbeiten zur dritten Staffel ihrer Netflix-Erfolgsserie "Dead to Me" - was das Leben der Schauspielerin auf den Kopf stellte. Es gab Überlegungen, die letzte Staffel der Serie abzusetzen, doch Applegate beharrte darauf, dass das Projekt fortgesetzt wird. "Ich sagte: 'Nein, nein, nein, nein, nein, nein: Wir müssen diese Geschichte zu Ende erzählen. Sie liegt uns zu sehr am Herzen, zu sehr in unserer Seele'", erzählte sie gegenüber Variety. Seit dem Ende der letzten Staffel konzentriert sie sich weitgehend auf ihre Gesundheit. Das wohl herzzerreißendste Geständnis, das Applegate über ihre Erkrankung gemacht hat, ist, wie diese nicht nur ihre Schauspielrollen, sondern auch ihre Rolle als Mutter ihrer Teenager-Tochter Sadie beeinflusse. "Sie kommt ins Zimmer, und wenn sie sieht, dass ich auf der Seite liege, weiß sie, dass sie mich um nichts bitten kann", sagte Applegate dem Magazin People. "Und das bricht mir das Herz."

Selma Blair Selma Blair leidet wie ihre Kollegin Applegate ebenfalls an Multipler Sklerose (MS). Im Oktober 2018 machte sie die zwei Monate zuvor bei ihr diagnostizierte Erkrankung publik. Ihre Karriere im Schauspielgeschäft kam zum Erliegen.

