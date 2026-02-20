Eingriff um Mitternacht: Wellness-Urlaub endet für Sylvie Meis beim Notarzt

In einer Instagram-Story schilderte Meis den Vorfall, der ihren unbeschwerten Ferien ein plötzliches Ende bereitete. Bereits im Laufe des Tages hatte sich ein merkwürdiges Gefühl in ihrem Mund bemerkbar gemacht. "Ich hatte keine Zahnschmerzen, aber ich hatte wirklich so einen richtigen Druck und es hat sich einfach nicht gut angefühlt", erzählte Meis ihren Followern. Als sie abends in den Spiegel blickte, folgte der Schock: "Ich habe gesehen, dass mein Gesicht ein bisschen geschwollen war."

Ein Wellness-Urlaub in einem Gesundheitszentrum am Tegernsee endete für Moderatorin Sylvie Meis mit einem unerwarteten Eingriff - nachdem die 47-Jährige spätnachts einen Zahnarzt aufsuchen musste.

Die gebürtige Niederländerin wollte nicht abwarten. Ein in dem Resort arbeitender Arzt organisierte Hilfe und es fand sich tatsächlich noch ein Zahnarzt, der Meis zu später Stunde behandelte. Die Diagnose, die der Mediziner stellte, war wenig erfreulich. "Der unglaubliche Zahnarzt, der mich gestern um Mitternacht behandelt hat, hat gesagt, dass sich da ein Abszess formt", verriet Sylvie Meis.

Antibiotikum und Infusionen

Die Eiteransammlung wurde umgehend versorgt. Gerade noch rechtzeitig, bevor es zu Komplikationen kommen konnte. "Ich bin so glücklich, dass ich eine gute Intuition habe, was meinen Körper angeht. Es hätte viel, viel schlimmer sein können und viel mehr Schmerz", so Meis erleichtert.

Abgeschlossen war die Behandlung mit dem Notfall-Eingriff aber nicht. Die Moderatorin wird vor Ort weiter behandelt. "Ich werde gleich ein Eispack machen, ich habe ein Antibiotikum bekommen, und kriege gleich noch Infusionen hier", erzählte Meis ihren Fans. "Also drückt mir die Daumen, dass das hier schnell besser wird."