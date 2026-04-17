Alarmierendes Gesundheitsupdate: Christina Applegate seit Wochen im Spital
Die Emmy-Preisträgerin Christina Applegate wurde 2021 mit Multipler Sklerose (MS) diagnostiziert, einer Erkrankung des zentralen Nervensystems, über die sie offen spricht. Der Alltag ist für die US-Schauspielerin schmerzhaft geworden: Aufgrund ihrer Erkrankung verbringe sie viel Zeit im Bett, hatte sie erst im Februar erzählt (dazu mehr).
Sorge um Christina Applegate: Schauspielerin im Spital
Nun scheint sich ihr gesundheitlicher Zustand weiter verschlimmert zu haben. Einem Bericht von TMZ zufolge soll Applegate derzeit in Los Angeles im Krankenhaus liegen.
Bereits Ende März soll sie ins Spital eingeliefert worden sein.
Es ist unklar, ob der mutmaßliche Krankenhausaufenthalt mit ihrer Erkrankung zusammenhängt.
Ein Sprecher von Applegate erklärte gegenüber Page Six: "Ich möchte mich nicht dazu äußern, ob sie im Krankenhaus ist oder welche medizinischen Behandlungen sie erhält. Sie hat eine lange Krankengeschichte mit komplexen Erkrankungen, über die sie erfreulich offen gesprochen hat, wie man in ihren Memoiren und ihrem Podcast lesen kann."
Kommentare