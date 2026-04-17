Alarmierendes Gesundheitsupdate: Christina Applegate seit Wochen im Spital

Die Emmy-Preisträgerin Christina Applegate wurde 2021 mit Multipler Sklerose (MS) diagnostiziert, einer Erkrankung des zentralen Nervensystems, über die sie offen spricht. Der Alltag ist für die US-Schauspielerin schmerzhaft geworden: Aufgrund ihrer Erkrankung verbringe sie viel Zeit im Bett, hatte sie erst im Februar erzählt (dazu mehr).

Sorge um Christina Applegate: Schauspielerin im Spital

Nun scheint sich ihr gesundheitlicher Zustand weiter verschlimmert zu haben. Einem Bericht von TMZ zufolge soll Applegate derzeit in Los Angeles im Krankenhaus liegen.