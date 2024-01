Christina Applegate bei Emmy Awards: "Ihr beschämt meine Behinderung"

"Okay, dann los", meinte die Schauspielerin dann weiter. "Einige von Ihnen kennen mich vielleicht als Kelly Bundy aus der 'Schrecklich netten Familie' oder Samantha aus Samantha 'Who?' oder Jen Harding von 'Dead To Me'", sagte sie über sich.

"Vielleicht kennen mich nur sehr wenige von euch von diesem Debüt – ich werde weinen, mehr als ich je geweint habe - Baby Burt Grizzell in 'Days of Our Lives'. Es war meine Breakout-Rolle", sinnierte sie gerührt über den Anfang ihrer Karriere. "Es war mir eine Ehre, lustige, fehlerhafte und komplexe Charaktere zu spielen, wie die Frauen, die als Nebendarstellerinnen in einer Comedy-Serie nominiert wurden."