"Let's Dance"-Tanz-Profi stirbt mit nur 46 Jahren

"Er kämpfte zwei Wochen lang um sein Leben, verlor jedoch den Kampf und verstarb am Dienstag, dem 14. Mai", erklärt seine enge Freundin Irena Canova. Sie hat auf "gofundme" einen Spendenaufruf für ihren verstorbenen Freund ins Leben gerufen, da er in Deutschland beerdigt werden soll.

Bärens lebte und arbeitete schon vor seiner "Let's Dance"-Teilnahme in New York. Ende April 2024 soll er auf der Herz-Intensivstation eines Krankenhauses in Brooklyn behandelt worden sein.

Die Nachricht um den Tod des ehemaligen Tanzpartners von Sylvie Meis wurde von einem seiner Kollegen aus dem New Yorker Tanzstudio "Stepping Out Studios" gegenüber Express.de bestätigt: "Ja, es stimmt leider. Christian ist kürzlich verstorben."

"Ich bin so traurig. Du wirst von so vielen vermisst werden", schrieb Vanda Polakova, Tänzerin bei der slowakischen Version von "Let's Dance", die mit Bärens befreunet war und in New York das "Big Apple Ballroom Studio" betreibt, auf Instagram.

Bärens war neben seiner Teilnahme bei "Let's Dance" auch bei der Nordamerika-Tour von "Dancing with the Stars" dabei sowie in der spanischensprachigen Show "Sabado Gigante". 2008 im Rahmen der Oscar-Verleihung auf.