An 18. Geburtstag: Tochter Shiloh distanziert sie sich ganz von Brad Pitt

Am vergangenen Wochenende hatten Theaterbesucher bemerkt, dass die Tochter des Paares, Vivienne, im Theaterzettel von "The Outsiders" nur als "Vivienne Jolie" aufgeführt worden ist, obwohl sie in den Jahren zuvor "Vivienne Jolie-Pitt" hieß.

Es ist jedoch unklar, ob die 15-Jährige, die ihrer Mutter bei der Produktion des Broadway-Stücks unterstützt hat ihren Namen wie ihre ältere Schwester gerichtlich ändern hat lassen. Zusammen mit Vivienna und Shiloh sorgte die Adoptiv-Tochter des ehemaligen Paares, Zahara, vor einem halben Jahr für Schlagzeilen, als sie sich nur mit dem Mädchennamen ihrer Mutter vorgestellt hat.