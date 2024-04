Chris Pratt teilt Fotos seiner Fußverletzung: "Fortbewegung wird spannend"

Pratt gibt via Social Media auch in sein Privatleben immer mal wieder Einblicke. Er verriet kürzlich etwa, dass er nicht alle Trophäen seiner Kinder ewig aufheben wolle. "Wenn dein Kind die Sachen einmal durchhat, ist es okay, Dinge wegzuwerfen?", fragte der Schauspieler im vergangenen Jahr in einem Instagram-Post. Pratt hat mit der Autorin Katherine Schwarzenegger Pratt zwei kleine Töchter und aus einer früheren Ehe mit Schauspielkollegin Anna Faris einen Sohn.