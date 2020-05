Chris Pratt stressen die Schwangerschaftsgelüste seiner Frau Katherine

Dennoch meinte der „ Guardians of the Galaxy“-Darsteller im Interview mit "Extra", dass ihn das ganz schön zu schaffen macht. „Es ist anstrengend. Essiggurken und Eiscreme. Ich dachte nie, dass ich so etwas mögen würde…“

Moment mal? Dass er so was mögen würde? Nascht er also doch mit.

„Kann ich ehrlich sein? Ich habe mich doch tatsächlich letztens darüber beschwert, Kreuz- und Hüftschmerzen zu haben und darüber, wie ich während der Quarantäne ein bisschen Gewicht zugelegt habe.“

Seine Katherine habe ihn darauf hin nur milde angelächelt. „Ich meinte nur: ,Oh, sicher, natürlich. Ich darf mich darüber nicht wirklich bei dir beschweren im Moment, oder?’“

Trotz dieser kleinen Geplänkel, könnten die beiden nicht glücklicher sein, wie ein Insider dem US-Magazin People zu berichten wusste.