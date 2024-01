Perfekte Ehe nur noch Fassade? Böses Gerücht um Chris Hemsworth und Elsa Pataky

Chris Hemsworth und Elsa Pataky scheinen seit Jahren eine perfekte Ehe zu führen. Die beiden teilen sich eine Tochter und Zwillingssöhne und sind seit 2010 verheiratet. Doch seit einiger Zeit kursieren Gerüchte um eine angebliche Ehekrise.

Hemsworth und Elsa Pataky: Ehe vor dem Aus?

Nachdem Hemsworth und seine Frau in den vergangenen Monaten mehrmals getrennt Urlaub gemacht hatten, wurden erstmals Mutmaßungen um eine mögliche Trennung laut. Pataky war im Oktober mit ihren Söhnen ohne Hemsworth nach Japan gereist, während der Schauspieler mit der gemeinsamen Tochter in Island urlaubte. Im November besuchte Pataky die "The Woman Awards" in Spanien. Der "Thor"-Star hingegen jettete in dieser Zeit zusammen mit seinen Brüdern Luke und Liam Hemsworth nach Abu Dhabi.

