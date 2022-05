Dauersingle Charlize Theron auf Liebes-Kurs mit frischgetrenntem Co-Star?

"Schon am ersten Drehtag fühlten sie sich zueinander hingezogen", wird ein Insider zitiert. "Es ist offensichtlich, dass er Ehrfurcht vor ihr hat", fährt dieser fort und schwärmt vom Liebespotential der beiden Co-Stars: "Zwischen ihnen stimmt definitiv die Chemie."

Doch wie glaubhaft ist das Gerücht um eine sich möglicherweise anbahnende neue Promi-Beziehung? Es macht den Eindruck, als würde der Bericht von einem aktuellen Instagram-Foto inspiriert worden sein, welches Theron geteilt hat. Darauf schmiegt sie sich an Momoa in einer freundschaftlichen Umarmung. Fans zeigten sich begeistert. "Er ist Single", teilte ein Follower Theron mit. Andere meinen, die Südafrikanerin und der gebürtige Hawaiianer würden "das perfekte Paar" abgeben - was wohl die Spekulationen um den Flirt am Set befeuert.