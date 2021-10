Streit eskaliert: Charlie Sheen streicht Ex-Frau Denise Richards Unterhalt

Im September wurde bekannt, dass Sami Sheen, die älteste Tochter des Ex-Paares Charlie Sheen und Denise Richards, nicht länger bei ihrer Mutter wohnen will und stattdessen zu Papa Sheen gezogen ist. Auf TikTok soll die 17-Jährige zuvor Vorwürfe gegen ihre Mutter und deren Ehemann Aaron Phypers erhoben haben. "Heute vor 1 Jahr: Gefangen in einem missbräuchlichen Haushalt, hasste mich selbst, verbrachte tagelang ohne Essen oder Schlafen, wahnsinnig depressiv, hasste die Schule usw.", schrieb Sami zu einem Video, in dem sie weinend zu sehen ist und das inzwischen auf "privat" gestellt wurde. "Jetzt: endlich aus dem Höllenhaus ausgezogen, hatte ein spirituelles Erwachen, besitze 2 Katzen, glücklicher Single, voller Selbstliebe und habe die High School abgebrochen", teilte die Sheen-Tochter ihren Followern außerdem mit.

Sheen stellt Unterhaltszahlungen ein

Sheen versicherte daraufhin, seine Tochter zu unterstützen, während es aus seinem Umfeld hieß, dass Richards über die Situation "traurig" sein soll. "Denise stellte normale Regeln auf, die alle Eltern aufstellen würden. Sie ist Mutter und Elternteil und es gibt Regeln", teilt der Insider mit. "Sami wollte sich nicht an die Regeln halten", hatte ein Insider gegenüber Us Weekly behauptet.

Anfang Oktober berichteten US-Medien dann, dass Sheen die Unterhaltszahlungen für seine beiden Töchter Sami und Lola (16) an Richards einstellen will. Wie Us Weekly berichtete, wurde dem Antrag des Schauspielers vor Gericht stattgegeben. "Ich denke, was heute passiert ist, ist äußerst fair", meinte Sheen, der sich bereits 2019 dafür eingesetzt haben soll, dass die bei der Scheidung von Richards getroffene Unterhaltsregelung geändert werde, gegenüber dem Promi-Magazin beim Verlassen des Gerichtsgebäudes. Sheen sprach von "historischer Fairness" - wohl in Anspielung darauf, dass im Falle einer Scheidung die Kinder oft bei der Mutter bleiben und Männer Unterhalt zahlen.

Die Schlagzeilen überraschten. Hatte es in den vergangenen Jahren doch den Eindruck gemacht, als wäre das ehemalige Liebespaar um ein harmonisches Miteinander bemüht. Nach außen demonstrierte man bisher auch in Sachen Kindererziehung immer wieder Zusammenhalt.