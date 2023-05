Adelsexperte: Charles könnte nur 10 Jahre lang König sein

Rückzug schon nach 10 Jahren?

Das müsse nicht bedeuten, dass Charles abdanke, aber er könne sich zurückziehen und die wichtigsten Aufgaben an William übergeben. Dem Autor des kürzlich erschienenen Buchs "Was bleibt, was wird - die Queen und ihr Erbe" zufolge könnte Charles seinem Sohn William lediglich den Boden bereiten. Er schätzt, dass es schon in zehn Jahren so weit sein könne. Dafür spreche, dass William, der inzwischen selbst 40 Jahre alt ist, dann noch mit einer gewissen Frische auf den Thron gelangen würde.

➤ Lesen Sie hier mehr: Prall gefülltes Börserl: So reich sind König Charles und Prinz William 2023