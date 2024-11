Charlene: Auftritt ohne Albert - ihr Schuhwerk fasziniert

Die zweifache Mutter nahm an den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney teil und wurde im Team Fünfte in der 4-mal-100-Meter-Staffel. 2007 beendete sie ihre aktive Schwimmkarriere, unter anderem aufgrund von Schulterproblemen. Rund vier Jahre später erfolgte die Hochzeit mit Fürst Albert II. von Monaco.