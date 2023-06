Channing Tatum über das Leben als Single-Vater: "War ziemlich nervös"

Tatum bildete sich mit Youtube weiter

Er habe in seine Vaterrolle erst finden müssen, so Tatum. "Ich hatte nicht vor, alleinerziehender Vater zu werden, das war nicht vorgesehen oder von mir so geplant. Und ich war ziemlich nervös. Ich dachte: 'Sie ist ein Mädchen.' Ich habe auf Youtube nachgeschaut, wie man Haare flechtet. Ich wollte nicht der Vater sein, der sie zur Schule bringt und sie aussieht, als hätte sie auf der Straße geschlafen."

Tatum ist erfolgreich. Im vergangenen Jahr gab er an, eine Pause vom Filmgeschäft gebraucht zu haben. "Ich fühlte mich wie das fette Kind am Buffet, das nur arbeitet und arbeitet und arbeitet", sagte er in einem Interview mit dem Magazin Variety über die 2010er-Jahre, in denen er eine Hauptrolle nach der anderen spielte.

"Ich habe vier Filme hintereinander gedreht, ohne eine Pause zu machen." Mit seinen Leistungen in der Komödie "22 Jump Street" (2014) und dem Science-Fiction-Film "Jupiter Ascending" (2015) sei er dann auch nicht mehr zufrieden gewesen: "In den letzten beiden Filmen war ich nicht so gut, wie ich sein wollte, weil mir die Energie fehlte."