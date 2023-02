Channing Tatum über unangenehmes Kennenlernen von Matt Damon: Denke immer noch dran

Und schon war es geschehen - und Tatum schämte sich. "Jeder auf dem Planeten weiß, woher Matt Damon kommt, und er weiß offensichtlich, dass ich weiß, woher Matt Damon kommt, und ich hätte mich fast nicht von der Situation erholt", so der Schauspieler über seinen "Fauxpas". "Ich glaube, ich habe in den nächsten zwei Stunden nichts gesagt, und ich denke noch heute darüber nach. Hin und wieder bekomme ich kalten Schweiß, weil ich es immer noch nicht fassen kann."

Damon habe sein Bestes gegeben, um ihn zu beruhigen und sich nichts anmerken lassen. "Er hat sich in diesem Moment einfach um mich gekümmert und mir geantwortet. Es war, als wäre nie etwas passiert. Er sagte nur: 'Oh, ich komme aus Boston. Woher kommst du?' und ich sagte: 'Ich komme aus Florida.' In meinem Kopf habe ich geschrien: 'Es tut mir leid. Es tut mir leid!'", so Tatum. Heute seien sie befreundet.