Channing Tatum über die Fehde zwischen seiner und Sandra Bullocks Tochter

Während der Dreharbeiten zu ihrem Film nahmen die Schauspieler Laila und Everly mit in die Dominikanische Republik, wo sie schließlich Freundschaft schließen konnten. "Das ist der Grund, warum wir diesen Film gemacht haben, damit sie ein langes, Covid-sicheres Spieltreffen haben können", so Bullock während eines Interviews mit der New York Times im vergangenen Jahr. "Alles, was uns interessierte, war, dass Everly und Laila einfach die beste Zeit ihres Lebens haben."

Bullock spielt in "The Lost City" eine zurückgezogen lebende, wenn auch ziemlich erfolgreiche Autorin, Loretta Sage, die ihre Tage gern damit verbringt, eisgekühlten Weißwein in einer heißen Badewanne zu sich zu nehmen. Held ihrer Geschichten ist das attraktive Model Alan (Tatum) – der auch im echten Leben sein Dasein der Verkörperung der Hauptfigur Dash gewidmet hat. Während Loretta unterwegs ist, um ihr neues Buch mit Alan zu promoten, wird sie von einem schrägen Milliardär (dargestellt von Daniel Radcliffe) entführt, der hofft, dass sie ihn zum Schatz der "verlorenen" Stadt aus ihrem letzten Buch führen kann.