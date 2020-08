"Ruhe in Liebe": Freunde von "Black Panther"-Star Chadwick Boseman verabschieden sich

Boseman wirkte auch in Filmen wie "Avengers: Infinity War", "21 Bridges" und zuletzt unter der Regie von Spike Lee in "Da 5 Bloods" mit. In Hollywood fiel er erstmals 2013 mit der Rolle des Baseballstars Jackie Robinson im Sportdrama "42" auf. Auch dieser berühmte Sportler war ein afroamerikanischer Pionier - als erster Schwarzer in der Major League Baseball.

Ein Jahr später verkörperte Boseman in "Get On Up" dann eine schwarze Pop-Legende - den "Godfather of Soul", James Brown (1933-2006). Und in "Marshall" übernahm der Schauspieler die Hauptrolle des Thurgood Marshall (1908-1993), seinerzeit erster schwarzer Richter am höchsten Gericht der USA.

Solche Rollen von mutigen schwarzen Galionsfiguren waren es, die Boseman hohen Respekt gerade auch bei Afroamerikanern einbrachten. So schrieb der zweifache Oscar-Preisträger Mahershala Ali auf Instagram zum Tod des Kollegen: "Danke für deine herausragende Arbeit, deinen beispielhaften Charakter und dein Vorangehen. Ich liebe dich, Bruder."