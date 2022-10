"Was ich bedauere und nicht tun sollte, ist, dass er nicht in meinen Armen gestorben ist", sagte die dreifache Mutter. "Aber ich glaube, er starb in meinem Herzen", fügte sie hinzu. "Wenn ich daran festhalte, komme ich nicht weiter. Es gibt einen Grund für Dinge, ich muss mir selbst einen Grund geben, weiterzumachen."

2019 hatte sie in der "Today Show" über ihr letztes Telefonat mit ihrem Mann gesprochen. "Er rief mich vor einem Auftritt noch an und sagte: 'Ich liebe dich'", erinnerte sich Dion an ihr allerletztes Gespräch mit ihrem Ehemann. "Als ich an diesem Abend nach Hause kam, war es schon sehr, sehr spät. Und ich wollte ihn nicht noch wach küssen und wecken. Und am nächsten Morgen war er gestorben."