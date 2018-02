Hüllenlos und hemmungslos: Cathy Lugner sucht auf RTL II nach einem Date. Sie macht bei der umstrittenen Nacktshow "Naked Attraction" mit. Die neue Staffel der Dating-Sendung, in der sich Kandidaten rein nach nackten Tatsachen für einen Partner entscheiden, startet am Montag, 5. Februar um 22:15 Uhr.

Die seit 2016 von Richard Lugner geschiedene Cathy wird aber erst in der dritten Folge - am 19. Februar - nach einem gut gebauten Mann suchen.

"Was Männer angeht, bin ich ein bisschen rustikaler veranlagt", erklärt sie im Vorfeld. "Ich hätte gern einen richtigen Kerl, ich muss mit ihm Spaß haben können." In verschiedenen Schaukästen werden Männer nackt zu sehen sein, nur der Kopf ist verdeckt. Lugner sucht sich so ein Date aus und wird sich anschließend selbst nackt zeigen.

Über Teilnahme lange nachgedacht

"Natürlich habe ich länger darüber nachgedacht. Auf der anderen Seite ist Nacktheit doch das Natürlichste der Welt. So hat uns der Herrgott nun mal geschaffen", so Lugner über ihren TV-Striptease. Apropos Herrgott: Bei dem einen oder anderen Körperteil hat Cathy ordentlich nachgeholfen und sich nicht auf den Herrgott verlassen.