Cathy Hummels: Scharfe Kritik wegen Postings gegen Bodyshaming

"Love yourself because you are perfect unperfect", also "liebe dich selbst, denn du bist perfekt unperfekt" - mit diesen Worten beginnt Cathy Hummels einen aktuellen Beitrag auf Instagram, in dem sie sich gegen Bodyshaming stark macht. "Jeder sieht anders aus, aber #BodyShaming-Kommentare sind ein Tabu und tun einfach weh. Vor allem, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Jeder hat seine Geschichte. Seine Gründe. Krankheiten (seelisch wie körperlich). Kommentare wie: 'Du hässliches Skelett. Hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Wirst ja immer weniger. Geh in die Psychiatrie' gehen unter die Gürtellinie", schrieb die Influencerin, die sich schon oft von ihren Followern anhören musste, zu dünn zu sein. Ihr Posting versah die 34-Jährige mit einem Foto, in dem sie mit scheinbar nacktem Oberkörper im Herbstlaub liegt.

Cathy Hummels wird Doppelmoral vorgeworfen

Für die gut gemeinten Worte gab es von Hummels Followern aber nicht nur Zuspruch. Es hagelte auch viel Kritik. So mancher Fan wirft der Ehefrau von Fußballer Mats Hummels Doppelmoral vor. "Dann bezeichne bitte DU auch nicht das Aussehen der Kardashians als grotesk (wie im SWR3-Podcast geschehen), wenn du von anderen erwartest, dass sie Äußerlichkeiten nicht bewerten sollen", schreibt etwa ein User unter das Foto in Anspielung auf Cathy Hummels Kommentar im Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" über Kim Kardashians Hinterteil, welches sie im Gespräch über Schönheitsideale als "teilweise grotesk" beschrieb.