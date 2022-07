Cathy Hummels auf neuen Fotos nicht wiederzuerkennen

"Ich mache einen Neuanfang. Seelisch, körperlich und optisch. Cathy 2.0" - mit diesen Worten meldete sich Cathy Hummels am Dienstag bei ihren Followern zu Wort. Dazu teilte die Influencerin und Moderatorin zwei Fotos auf Instagram, auf denen sie sich in der Tat von einer ganz neuen Seite präsentiert: Nämlich mit Sommersprossen.

Cathy Hummels feiert ihren neuen Look

"Wow. Was Sommersprossen ausmachen", schreibt eine Instagram-Nutzerin. "Oder vielleicht einfach nur das kleine Zaubermittelchen namens Lipgloss", fügt jemand anderer augenzwinkernd hinzu. Doch nicht alle erkennen Hummels mit ihrem Look auf Anhieb wieder. So manch einer zweifelt daran, dass die Veränderung lediglich an den Sommerflecken im Gesicht der 34-Jährigen liegt. "Ganz hübsch, aber du siehst irgendwie total fremd aus", wundert sich jemand und schreibt: "Und das liegt nicht an den Sommersprossen."