Cathy Hummels: Fans amüsieren sich über peinliche Photoshop-Panne auf Instagram

"Egal, was mir in meinem Leben passiert, negativ wie auch positiv, ich lerne stets aus meinen Erfahrungen. In der einen Sekunde ist das Leben in vollem Gange und in der nächsten Sekunde kann alles vorbei sein. Anders sein. Vorbei sein. Danke Leben! Ich werde dich noch mehr schätzen, weil ich es liebe zu leben" - mit diesen kraftvollen Worten wandte sich die deutsche Influencerin Cathy Hummels am Freitag an ihre 666.000 Follower auf Instagram.

Instagram: Cathy Hummels beim Tricksen erwischt?

Der starken Botschaft der 34-Jährigen schenkten die meisten Fans jedoch wenig Beachtung. Es ist nämlich ein ganz anderes Detail, das Hummels' Followern ins Auge sticht. Zahlreichen Instagram-Usern fällt auf, dass sich die Fliesen im Hintergrund unnatürlich wölben.

"Oha, war der Fliesenleger betrunken als er die Randleiste gesetzt hat?", scherzt eine Followerin und fügt ein Tränen lachendes Smiley hinzu. "Naja, die Abschluss Kacheln an der Wand macht schon sehr Berg und Talfahrt", amüsiert sich eine Dame.