Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas verliebt wie am ersten Tag

Dazu postete die ein Zitat von William Shakespeare: "I can express no kinder sign of love, than this kind kiss" - auf Deutsch etwa: "Ich kann kein freundlicheres Zeichen der Liebe ausdrücken, als diesen freundlichen Kuss."

Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones gaben sich im November 2000 das Jawort, sie haben zwei gemeinsame Kinder: den 20-jährigen Dylan und den 17-jährigen Carys. Douglas' Sohn Cameron aus seiner früheren Beziehung mit Filmproduzentin Diandra Luker machte ihn kürzlich zum zweiten Mal zum Opa.

Anfang des vergangenen Jahres musste Michael Douglas noch einen schweren Verlust verkraften. Sein Vater Kirk Douglas war im Alter von 103 Jahren verstorben. Er galt als eine der letzten Legenden der goldenen Hollywood-Ära.