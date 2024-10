Cate Blanchett in Wien: Hollywood-Glanz für Immobilienwirtschaft

Cate Blanchett. Die kennt man. Aus dem Kino, Fernseher. Die Oscar-preisgekrönte Schauspielerin glänzte etwa in Shekhar Kapurs „Elizabeth“ (1998), in Martin Scorseses „Aviator“ (2004), in „Blue Jasmine“ von Woody Allen (2013) und zuletzt als Chefdirigentin in „Tár“. Weniger bekannt ist die 55-Jährige hingegen für ihre Rolle als Nachhaltigkeitsbeauftragte, als Botschafterin in Sachen Umweltschutz. In dieser Funktion hatte sie am Donnerstag in Wien einen Auftritt – und zwar in der Wiener Hofburg bei der Abschlussgala des zum ersten Mal von der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) ausgetragenen Nachhaltigkeitssymposiums.