Carey beschuldigt "voyeuristische" Ex-Assistentin der Erpressung

Schmusesängerin Mariah Carey beschuldigt ihre ehemalige Assistentin der Erpressung. Lianna Azaryan habe belastende Informationen über die Musikerin gesammelt, um diese damit unter Druck zu setzen.

Azaryan habe für ihr Stillschweigen einen Betrag von 8 Millionen US Dollar (rund 7 Millionen Euro) von Carey gefordert, zitiert die US-Plattform Page Six neue Gerichtsunterlagen. Da die Sängerin darauf aber nicht eingegangen sei, habe ihre Ex-Assistentin private Informationen über ihre ehemalige Chefin an die britische Tageszeitung Daily Mail weitergegeben.

Lianna Azaryan soll vertrauliche Informationen geleaked haben

Wie aus den Unterlagen des Anwaltes der Sängerin hervorgeht, soll Azaryan vertrauliche Informationen wie die Krankenakte und persönliche Ausgaben der Sängerin an das Blatt geleaked haben. Die Informationen wurden von der Daily Mail in Form mehrerer Artikel im Juni diesen Jahres veröffentlicht.

In den besagten Artikeln wurde behauptet, dass Carey Unsummen ihres Vermögens für Schönheitsoperationen verwende. Beispielsweise habe sie 10.000 Dollar (rund 9.000 Euro) für Injektionen zur Vergrößerung ihres Hinterns ausgegeben. Transaktionen wie diese habe die Sängerin aber auf Azaryans American Express Kreditkarte versteckt, wie die Daily Mail berichtete.

Die Tageszeitung schrieb außerdem darüber, dass die 49-Jährige ihren Ex-Verlobten, Milliardär James Packer, mit ihrem aktuellen Freund, Background-Tänzer Bryan Tanaka, betrogen habe.