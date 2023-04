Cardi B nach kontroversem Dalai Lama-Video: Sprecht mit Kindern über Grenzen

Weiter hieß es dort: "Seine Heiligkeit neckt oft Leute, die er trifft, auf eine unschuldige und verspielte Art, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras." Er bedaure demnach den Vorfall. Deutlich wird bei der Wortwahl der Entschuldigung, dass versucht wird, die öffentliche Wahrnehmung weg von mutmaßlichem Kindesmissbrauch und hin zu einer harmlosen Spielerei zu lenken.

Die frühere Scotland-Yard-Profilerin und Verhaltensexpertin Laura Richards plädiert in einem Instagram-Video für eine umfassende Aufklärung. "Es ist nicht okay und es sollte nie okay sein. Es gibt nur einen Weg, um Kindesmissbrauch zu stoppen", schreibt sie zu dem Clip, in dem sie über das virale Video spricht. "Der Dalai Lama nutzte seine Macht und Vertauen, um Grenzen auszutesten, sie zu überschreiten und das Kind zu verwirren (...). Wenn es nicht der Dalai Lama wäre, fände es niemand okay (...). Wenn er solche Dinge schon vor laufenden Kameras tut, was passiert dann hinter verschlossenen Türen?", so Richards. Mit seiner vermeintlichen Entschuldigung - in der etwa nur von einer Umarmung die Rede ist, verzerre er das Narrativ und verleugne die Realität, in dem er die Öffentlichkeit manipuliere.