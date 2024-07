Cara Delevingne über Rausch mit 8 Jahren: "Half mir, zurechtzukommen"

"Ich habe mich an diesem Tag betrunken", sagte sie. "Ich war acht, was für ein verrücktes Alter, um sich zu betrinken."

Cara Delevingne erzählte, dass sie sich auf der Hochzeit ihrer Tante betrunken hatte, als sie gerade 8 Jahre alt war. In einem Interview mit der Sunday Times erinnerte sich die inzwischen 31-Jährige an die Hochzeit ihrer Tante im Jahr 2001.

Das Model verriet, auf Substanzen zurückgegriffen zu haben, die ihr in schwierigen Zeiten geholfen hätten. "Früher dachte ich, Drogen und Alkohol würden mir helfen, damit klarzukommen", so Delevingne. "Aber das taten sie nicht, sie machten mich traurig und super deprimiert. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Kraft zurückbekomme und nicht von anderen Dingen kontrolliert werde."

Im Interview mit der Vogue tauchte das britische Supermodel im vergangenen Jahr tief in die Abgründe seines anhaltenden Substanzmissbrauchs ein. Sie habe schon als Kind angefangen, Alkohol und Drogen zu konsumieren, was im Alter von 15 Jahren zu einem Zusammenbruch geführt habe. Delevigne gestand, dass sie zum ersten Mal im Alter von sieben Jahren betrunken gewesen sei und erinnerte sich: "Ich bin im Haus meiner Oma in meinem Schlafzimmer mit einem Kater aufgewacht, in einem Brautjungfernkleid. Ich war herumgegangen und hatte Champagnergläser gekippt."

Das Model gilt seit 2022 als nüchtern.