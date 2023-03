Alkohol mit 7, Tabletten mit 10: Delevingne über Abgründe ihres Substanzmissbrauchs

Im Gespräch mit dem Vogue-Magazin, dessen April-Cover sie ziert, gestand Cara Delevingne, dass sie sich aufgrund einer existenziellen Krise "in Rehab" (Deutsch etwa: auf Reha) begeben habe. Wie schlecht es ihr wirklich ging habe sie erst realisiert, als im vergangenen September Fotos von ihr aufgetaucht waren, auf denen sie einen verwahrlosten Eindruck machte. Auf den Bildern rauchte das Model auf dem Flughafen in Los Angeles rastlos Kette und wirkte auch sonst wie weggetreten. Zudem war sie barfuß unterwegs. Fans und Freunde zeigten sich besorgt. Und auch Delevingne selbst musste einsehen, dass sie professionelle Hilfe braucht.

Delevingne: Substanzmissbrauch begann schon in Kindheit

Im Interview mit der Vogue taucht das britische Supermodel tief in die Abgründe seines anhaltenden Substanzmissbrauchs ein. Sie habe schon als Kind angefangen, Alkohol und Drogen zu konsumieren, was im Alter von 15 Jahren zu einem Zusammenbruch geführt habe. Die 30-Jährige gestand, dass sie zum ersten Mal im Alter von sieben Jahren betrunken gewesen sei und erinnerte sich: "Ich bin im Haus meiner Oma in meinem Schlafzimmer mit einem Kater aufgewacht, in einem Brautjungfernkleid. Ich war herumgegangen und hatte Champagnergläser gekippt."