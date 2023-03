Nach erschreckenden Fotos: Cara Delevingne spricht über Absturz und Rehab

Vergangenen Herbst machten besorgniserregende Fotos von Cara Delevingne die Runde. Sichtlich aufgekratzt, mit zerzausten Haaren und tiefen Augenringen wurde das britische Supermodel fotografiert, wie sie auf dem Parkplatz vor dem Flughafen in Los Angeles telefonierte. Delevingne machte einen verwahrlosten Eindruck, trug keine Schuhe und schlurfte in Socken umher, zudem rauchte sie rastlos Kette und wirkte auch sonst wie weggetreten. Die Aufnahmen, die nach Delevingnes Besuch beim Burning-Man-Festival entstanden sind, sorgten im Internet für alarmierte Kommentare. Viele fürchteten um die Gesundheit des Models und fragen sich, ob Delevingne unter Drogeneinfluss stand.

Cara Delevingne: Fotos waren ein Weckruf

Im Gespräch mit dem Vogue-Magazin, dessen April-Cover sie ziert, gestand Cara Delevingne jetzt, dass sie sich in der Tat aufgrund einer existenziellen Krise "in Rehab" (Deutsch etwa: auf Reha) begeben habe. Zuvor sei sie nicht bereit gewesen, ihre Dämonen zu bekämpfen. Doch als sie merkte, an was für einem schlechten Ort sie sich befand, wurde ihr klar, dass sie ihrer Genesung Priorität einräumen musste.