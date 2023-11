"Attrappen": Camillas guter Freund lästert über William und Kate

William und Kate "sehen wie Attrappen aus"

Haslam stellt jedes Jahr eine Liste zusammen, gefüllt mit Dingen, die ihn scheinbar wegen ihres Mangels an Ausgeglichenheit und Raffinesse beunruhigt haben. "Wales in Blau" ist ein Punkt, den Camillas Freund anführt. "Sie sehen endlose Bilder der ganzen Familie in verschiedenen Blautönen", sagt er dazu gegenüber der Daily Mail.

Das sei üblich bei William und Kate. Als modische Vorbilder betrachtet Haslam sie aber nicht. "Es ist so seltsam, eine ganze Familie in Blau gekleidet zu sehen. Würde die kleine Prinzessin Charlotte nicht gerne Weiß tragen?", lästerte Haslam gegenüber dem britischen Blatt.