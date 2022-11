Camilla: Mode-Flaute bei Treffen mit Königin Rania und Prinzessin Mary

Queen Consort Camilla setzt sich gegen Gewalt gegen Frauen ein

Mode war aber nicht das Thema, mit dem sich die drei Royal-Damen bei ihrem Treffen beschäftigten. Das Meeting fand im Vorfeld des Empfangs von Camilla statt, der am Dienstag im Buckingham Palace in Verbindung mit der Kampagne "16 Days of Activism" der Vereinten Nationen abgehalten wird. Nach Angaben der Vereinten Nationen fordert die Kampagne Einzelpersonen und Organisationen weltweit auf, sich zu treffen und Strategien zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu organisieren. Die Kampagne begann am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, und läuft bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte.