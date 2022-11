Babyfreunden: Cressida Bonas und ihr Harry sollen Eltern geworden sein

Bonas war zuvor zwei Jahre lang mit Prinz Harry zusammen. Als Tochter einer Adligen hat sie ihre Erziehung auf Londoner Privatschulen genossen und bewegte sich schon lange vor ihrer Beziehung zu dem Prinzen in der gehobenen Gesellschaft. Sie pflegte Umgang mit Harrys Cousinen Beatrice und Eugenie, und letztere soll Bonas und Harry 2012 miteinander bekannt gemacht haben. 2014 zeigte sich das Paar zwei Mal an einem Wochenende der √Ėffentlichkeit - bei einem Rugby-Spiel zwischen England und Wales und bei einem offiziellen Termin von Prinz Harry. In der britischen Presse l√∂ste dies damals sofort Spekulationen √ľber eine Hochzeit aus. Doch nur wenige Monate sp√§ter trennte sich das Paar.

Medien Schuld am Liebes-Aus mit Prinz Harry