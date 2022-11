Trauernde hinterließen am Sarg von Queen Elizabeth Spuren

Die Trauerfeierlichkeiten für Queen Elizabeth II haben Spuren hinterlassen. Weil schätzungsweise 250.000 Menschen in der Westminster Hall dem aufgebahrten Sarg der Königin ihre Ehre erwiesen, seien einige Stellen in dem 180 Jahre alten Steinboden freigelegt worden, berichtete die Zeitschrift Spectator am Montag. Das House of Lords teilte dem Blatt mit, es sei zu "einer gewissen Delamination" gekommen. Die Stellen würden sich aber "mit der Zeit in die Umgebung einfügen".