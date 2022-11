Grund für Oscar-Ohrfeige: Will Smith verrät, was bei seinem Ausraster in ihm vorging

Will Smith hatte bei den Oscars Ende März dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Kurz danach erhielt Smith den Hauptdarsteller-Oscar für seine Rolle in dem Tennisdrama "King Richard".

Will Smith verrät, wieso es bei Oscars zur Ohrfeige kam

Als der 54-jährige Schauspieler am Montagabend in der Folge von "The Daily Show with Trevor Noah" auftrat, sprach er offen über den Vorfall, für den er sich bereits nach den Oscars offiziell entschuldigt hatte. Es sei in Summe ein "grauenvoller Abend" gewesen. Smith, der sich seitdem unter anderem in einem Facebook-Video bei Rock entschuldigt hatte, betonte erneut, dass er während seiner Tat "neben sich gestanden" habe. "Das war nicht die Person, die ich sein möchte", so Smith. Dabei enthüllte er, dass an dem Abend viel Wut in ihm gewesen sei.