Cameron Douglas spricht über seine Drogensucht

Seine berühmte Familie hätte jedoch nichts mit den Problemen zu tun gehabt, darauf besteht Michael Douglas' Sohn vehement. Er sei ein ganz normaler Teenager gewesen, plus Drogenproblem. "Viele Teenager können damit in Verbindung gebracht werden - Einsamkeit, der Versuch herauszufinden, wo ich hineinpasse und mit wem ich zusammenpasse und Drogen haben den Weg geebnet", fügt er hinzu. Mit seinem Buch "Long Way Home" will er Teenagern helfen, die mit ähnlichen Identitätsproblemen zu kämpfen haben.

"Drogenepidemie"

Vor allem, da es in den USA momentan ein wachsendes Problem mit Opioid-Süchten gibt, die oft auch schon junges Publikum betreffen. "Wir leben in einer Zeit der Opioid-Epidemie. Dieses Land ertrinkt in Sucht", so Cameron. "Ich kann nicht zurück gehen und einige der Schmerzen, die ich verursacht habe, ungeschehen machen, aber was ich tun kann, ist zu versuchen, das zu nehmen und es nützlich zu machen. Das war der Anstoß für dieses Buch."

Michael Douglas dürfte sich sehr über den Neuanfang seines Sohnes freuen. Ihn belasteten dessen Suchtprobleme stets sehr: "Die Qualen meines Sohnes waren ein Albtraum. Es war für alle Beteiligten stressig, sehr schmerzhaft und schwer."