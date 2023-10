Caitlyn Jenner ist single und möchte "nie wieder eine Beziehung"

Wie Caitlyn Jenner (73) in einem Interview mit "The Times" erzählte, sei sie im Moment "sehr single". Und das könne auch ruhig so bleiben.

"Mir geht es gut. Ich bin nicht mal ansatzweise auf der Suche nach einer Beziehung", erklärte sie da und geht sogar noch einen Schritt weiter. "Ich möchte in Zukunft nie wieder eine Beziehung haben. Das sehe ich in meinem Leben einfach nicht. Das suche ich nicht."

Die letzte Frau, die man an der Seite von Jenner sah, war Sophia Hutchins. 2020 erklärte diese aber, dass die beiden nie in einer romantischen Beziehung miteinander gewesen wären.

Caitlyn wurde als Bruce Jenner geboren und gab 2015 bekannt, dass sie trans sei und sich in der Umwandlung zur Frau befinde. Gemeinsam mit Kris Jenner gibt es die Kinder Kendall und Kylie.