Neues Liebespaar? Kylie Jenner und Timothée Chalamet verschmust bei den US Open

Jenner hat mit dem Rapper Travis Scott die fünfjährige Tochter Stormi und den einjährigen Sohn Aire. Nach der Geburt ihrer Kinder habe sie nach den Entbindungen unter Depressionen gelitten, erklärte Jenner Anfang des Jahres der italienischen Vanity Fair im Interview. "Das erste Mal war sehr schwierig, das zweite war besser zu bewältigen." Sie rate Müttern in ähnlichen Situationen, sich über die Dinge nicht den Kopf zu zerbrechen und die eigenen Emotionen in dem Moment in vollem Ausmaß zu erleben - "auch wenn es schmerzhaft ist". "Das Risiko besteht darin, dass man all die schönen Dinge des Mutterseins ebenfalls verpasst."

Chalamet war 2018 für die Hauptrolle in dem Beziehungsdrama "Call Me By Your Name" für einen Oscar nominiert.