Bushidos Ehefrau vor Drillingsgeburt: "Kindern geht es gut"

Bushido macht sich Vorwürfe

Bushido ist Nebenkläger in einem laufenden Prozess gegen Clanchef Arafat A.-Ch. am Landgericht Berlin, in dem auch seine Ehefrau bereits als Zeugin gehört wurde. Es geht um mutmaßliche Straftaten zum Nachteil Bushidos, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt.

Bushido macht sich Vorwürfe, durch die frühere Geschäftsbeziehung zu einem polizeibekannten Clan seine Familie in Gefahr gebracht zu haben. "Ich habe diese Leute, diese Entourage und diese Kultur, die ein Stück weit Hinterwäldlern entspricht, die habe ich in ihr Leben gebracht", erzählte Bushido. "Das nagt an mir."

Familie unter Polizeischutz

Seit fast drei Jahren stehe die Familie unter Polizeischutz. Das habe vieles verändert, berichtete das Ehepaar. Bushido habe früher Songtexte geschrieben und sich über die Polizei lustig gemacht. Heute passen Kriminalbeamte auf ihn und seine Familie auf, so der Musiker. "Die sorgen dafür, dass wir keine Angst haben." Seit drei Jahren halte er sich an jede Regel, betonte der Musiker. Er parke nicht einmal mehr falsch. "Ich will keinen Stress mehr."