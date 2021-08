Drillinge in Lebensgefahr: Bushido in Sorge um ungeborene Kinder

Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi erwarten Drillinge, wie das Paar Anfang Juni bekannt gab. Nun hat sich der Rapper mit einer besorgniserregenden Nachricht an seine Fans gewandt: Seine ungeborenen Kinder schweben in Lebensgefahr. Wie Bushido auf Instagram erklärt, könnte er und seine Frau eines der noch ungeborenen Babys verlieren.

Bushido und Ehefrau bangen um ihre ungeborenen Drillinge

"Da es sein kann, dass wir eines unserer ungeborenen Kinder beerdigen müssen, bitte ich um Verständnis, dass Musik momentan keinen Platz in meinem Leben einnimmt. Zu gegebener Zeit gebe ich ein neues Datum für mein Album bekannt", so der 42-jährige Musiker in einer Instagram-Story. Weitere Details behielt er für sich.

Seine Ehefrau erläuterte später in einer weiteren Instagram-Story, warum sie ins Spital eingeliefert werden musste. "Ein Herz meines Kindes wird voraussichtlich in den nächsten 2-3 Wochen aufhören zu schlagen, ein Blasensprung in der 17. ssw, 3 Tage nach meiner letzten Aussage vor Gericht", verriet die Schwester von Sarah Connor, an den Anwalt von A. Abou-Chaker gerichtet.