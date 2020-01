Buschbrände in Australien: Russell Crowe hatte bei Feuer Glück

Hollywoodstar Russell Crowe (55) gehört zu den vielen Menschen in Australien, die sich über den lange ersehnten Regen in den Brandgebieten freuen können. Bei Twitter veröffentlichte Crowe am Montag zwei Bilder, die nach seinen Angaben sein Anwesen auf dem Land zeigen: einmal mit verkohlten Spuren des Feuers vor zehn Wochen, dann nach dem Regen vom Wochenende, der das Grün sprießen lässt.