Maximus Veränderung: Russell Crowe wechselt ins Serienfach

Oscargewinner Russell Crowe (54, "Gladiator", "A Beautiful Mind") wird laut Entertainment Weekly in "The Loudest Voice In The Room" in die Rolle des ehemaligen Senderchefs Roger Ailes (1940-2017) schlüpfen und sein Seriendebüt geben. Der US-amerikanische Kabelsender Showtime bot dem Schauspieler die Hauptrolle in einer eigenen Miniserie an.