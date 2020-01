Buschbrände in Australien: Elton John will eine Million spenden

Pop-Superstar Elton John will laut Medienberichten eine Million Dollar für die Opfer der verheerenden Buschbrände in Australien spenden. Dies sagte der 72-jährige Brite während eines Konzerts in Sydney, wie mehrere australische Medien am Dienstag berichteten.

Er macht es damit vielen weiteren Prominenten gleich, die Anteil an den Bränden nahmen. Schauspieler Chris Hemsworth ("Thor") gab eine Million australische Dollar (620.000 Euro), Nicole Kidman erklärte auf Instagram, ihre Familie habe 500.000 Dollar (rund 448.000 Euro) an die Feuerwehr gespendet.