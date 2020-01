Buschbrände: Australien überarbeitet Werbekampagne mit Kylie Minogue

Nach nicht einmal zwei Wochen will die australische Tourismusbehörde eine aufwendige Werbekampagne mit Popsängerin Kylie Minogue ("Can't Get You Out Of My Head") überarbeiten. Grund dafür seien die schweren Buschbrände, bei denen landesweit bisher 25 Menschen und Hunderte Millionen Tiere ums Leben gekommen sind, berichteten australische Medien am Dienstag.