Zweimal Brustkrebs: Sängerin Anastacia gibt Gesundheits-Update

Die US-amerikanische Sängerin Anastacia hatte es nicht leicht in ihrem bisherigen Leben. 2003 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, 2013 kehrte der Krebs zurück. Daraufhin musste sie sich einer doppelten Mastektomie unterziehen, die damals geplante Tour wurde natürlich auf Eis gelegt. Doch heute blickt die 57-Jährige optimistisch auf Vergangenes und Zukünftiges. "Mir geht es jetzt wirklich gut, ja! Ich würde sagen, meiner Krebserkrankung geht es super", erklärte sie in der Radiosendung "Heart Breakfast", wie die Zeitung Mirror berichtet.

Dank Früherkennung heute noch am Leben Anastacia zeigte sich dankbar für die Fortschritte in der medizinischen Krebsforschung und betonte, wie wichtig die Früherkennung sei. "Krebs ist nicht mehr das Schreckenswort, das er einmal war – weil die Früherkennung heute greift", sagte sie. Weil beide Male bei ihr die Erkrankung früh entdeckt wurde, sei sie heute noch am Leben, betont die "I'm Outta Love"-Sängerin. Ihre Erfahrungen sieht Anastacia nicht als Unglück, sondern als Gelegenheit, ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen und anderen zu helfen. "Ich bin sehr stolz auf beides, weil das bedeutet, dass ich noch mehr Aufmerksamkeit und Informationen über das, was zehn Jahre nach der ersten Krebsdiagnose passiert, verbreiten kann", fügte sie hinzu. Mit ihrem selbst gegründeten Anastacia Fund unterstützt sie insbesondere junge Frauen dabei, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich frühzeitig untersuchen zu lassen.

Chronische Begleiter: Leben mit Morbus Crohn Neben dem überwundenen Brustkrebs ist Anastacia weiterhin mit einer anderen Herausforderung konfrontiert. Seit Jahren lebt sie mit der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn, die ihren Alltag begleitet. "Mein Crohn ist noch da, aber das ist eben das Leben, er wird immer da sein", erklärte sie offen. Für die Sängerin ist es wichtig, dass Krankheiten nicht das seelische Leben bestimmen. "Ich möchte den Menschen bewusst machen, dass man – selbst wenn man Krebs hat oder an Morbus Crohn leidet – nicht im Hier und Jetzt lebt, je mehr man sich regelmäßig damit beschäftigt", ist sie überzeugt. Das bedeute aber nicht, Symptome und schlechte Tage zu ignorieren: "Wenn der schlechte Tag kommt, verdränge ihn nicht; er muss wahrscheinlich passieren."