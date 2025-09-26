Nach Krisen, Krebs und Scheidung: Was Anastacia heute macht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Jahr 2000 ebneten die Debütsingle "I’m Outta Love" und ihr darauf folgendes erstes Album "Not That Kind" Anastacia Lyn Newkirk den Weg. Ihre Karriere hatte die US-Amerikanerin 1983 als Tänzerin begonnen. 1990 startete sie zunächst als Backroundsängerin durch - bevor ihre Stimmgewalt zehn Jahre später die Charts stürmte. Anastacia: Immer noch ein "kontinuierlich arbeitendes Mädchen" Die Karriere der heute 57-Jährigen verlief nicht ohne Tiefen - doch Anastacia bewies immer wieder, dass sie sich auch von Krisen nicht unterkriegen lässt. 2003 entschied sich Anastacia aufgrund von Rückenschmerzen für eine Brustverkleinerung. Eine Routine-Mammographie im Rahmen der Operation ergab, dass sie Brustkrebs hatte. Die Sängerin unterzog sich umgehend einer Operation und einer Strahlentherapie. Später sollte sie die Angst um ihre Gesundheit als Inspiration für ihr drittes Album bezeichnen.

In einem Interview im Jahr 2005 erzählte Anastacia dem britischen Musiksender "The Box gab", ihre Stimme hätte an Kraft verloren und sie deswegen keine Aufnahmen mehr mache konnte. Sie habe daher viel Zeit damit verbracht, einen neuen Sound zu kreiren. 2009 musste Anastacia nach dem "Album Heavy Rotation" aufgrund von Erschöpfung eine Pause einlegen. 2013 sagte sie wegen der erneuten Diagnose von Brustkrebs eine geplante Tour ab. Auch 2024 fiel sie wegen einer akuten Erkrankung aus. 25 Jahre nach ihrem Debütalbum genießt die Musikerin immer noch das Leben als "kontinuierlich arbeitendes Mädchen", wie Anastacia im März dieses Jahres dem Guardian erzählte. Jetzt sei sie "100 Prozent voll in den Wechseljahren" und stolz, so Anastacia. "Es ist nichts Schlimmes", klärte sie auf.

Wo Anastacia jetzt lebt "Ich habe nie um mein Leben gefürchtet", sagte sie. "Und ich habe nie den Glauben verloren. So bin ich nun einmal." Sie sprach von Glauben "im Sinne von Überzeugung. Wenn man an sich selbst glaubt, denkt man sich: 'Hmm, na ja, ich habe Krebs. Das ist echt mies.' Ja, ich habe deswegen geweint. Ja, ich habe gesagt: 'Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich so sterben würde.' Aber ich habe mich nicht in Selbstmitleid gesuhlt. Ich habe kein Selbstmitleid veranstaltet." Vor zwei Jahren zog die Musikerin von Florida nach Denver, Colorado, weil sie an Ruhestand dachte. Musikalisch tätig bleibt sie weiterhin. In Denver will sie aber sesshaft werden. "Das heißt, hier wollen wir leben, hier wollen wir alt werden", erklärte sie - womit Anastacia sich, ihre Mutter, ihren Bruder und ihre Schwester meint.