Keine Filme mehr: Was wurde aus Emma Watson?

Heute ist Emma Watson 35 Jahre alt. Ihr letzter Film, "Little Women", liegt bereits sechs Jahre zurück, danach folgte 2022 nur der Werbe-Kurzfilm "The Prada Paradoxe", für den sie das Drehbuch schrieb, Regie führte und die Hauptrolle spielte. Was also wurde aus Emma Watson?

Watsons erster Leinwandauftritt nach dem Abschluss der "Potter"-Reihe war der oscarnominierte Film "My Week with Marilyn", in dem sie neben Michelle Williams eine Nebenrolle spielte. Danach folgten die Erfolgsfilme "Vielleicht lieber morgen" und "The Bling Ring". Darin zeigte sie erstmals eine andere Seite von sich und distanzierte sich darstellerisch vom "braven Mädchen-Image".

Auch die Romanverfilmung "Little Women" (2019) konnte Kritiker und Publikum überzeugen. Watson war aber auch nicht vor Filmflops gefeit: "Noah", "Regression", "Colonia Dignidad" und "The Circle" (mit Tom Hanks ) blieben weit hinter den Erwartungen zurück – sowohl aus finanzieller als auch künstlerischer Sicht.

Neben Frauenrechten liegt Emma Watson auch das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit am Herzen. Von 2020 bis 2023 saß sie im Vorstand der Luxusmarkengruppe Kering, wo sie das Nachhaltigkeitskomittee leitete. Außerdem engagierte sich für Time’s Up UK. 2021 war sie Teil der UN-Klimakonferenz in Glasgow und moderierte auch eine Podiumsveranstaltung, bei der Greta Thunberg auftrat.

Akademische Karriere

Seit 2019 hat sich Emma Watson aus dem Schauspielbusiness und auch aus der Öffentlichkeit stark zurückgezogen. Im Mai dieses Jahres trat sie unerwartet beim Cannes Film Festival auf. Stattdessen widmet sich Emma Watson lieber akademischen Zielen.

Seit 2023 geht sie sie am renommierten Lady Margaret Hall College der University of Oxford ein Masterstudium in kreativem Schreiben nach – und strebt sogar einen DPhil (vergleichbar mit einem PhD) an. Schon von 2009 bis 2011 studierte sie Literatur an der Brown University, 2011 setzte sie ihr Studium am Worcester College an der Oxford-Universität fort. 2014 schließlich absolvierte sie ihren Bachelor-Abschluss in englischer Literatur an der Brown University.

An der Oxford-Universität ist sie außerdem Teil des Ruderteams. Watson ist als Steuerfrau aktiv.

Watson betonte in einem Interview mit der britischen Vogue, wie befreiend es für sie war, sich Zeit zu nehmen und nicht sofort zu wissen, was als Nächstes kommt. Sie habe dadurch ihre eigene Stimme, kreativen Freiraum und persönliche Souveränität wiedergefunden, erklärte sie, betonte aber auch: "All das, was ich gelernt habe – das würde ich gegen nichts eintauschen."