Er könnte die Hauptrolle in einer Fortsetzung von "Fight Club" spielen und somit in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Brad Pitt treten: Knox Jolie-Pitt .

Der Teenager wurde von Paparazzi abgelichtet, als er auf dem Weg zu einem Muay-Thai-Trainingszentrum in Los Angeles war. Er trug ein schwarzes T-Shirt, weiße Sportshorts, beige Crocs, rote Boxhandschuhe sowie eine rote Sporttasche. Nur wenige Tage zuvor hatte er bei einem Wettkampf die Goldmedaille gewonnen, auch Jolie war anwesend und feuerte ihren Sohn an, berichtet das Magazin Hello!. Auch auf den Fotos wird deutlich, wie trainiert Knox aussieht.

Knox wurde nach Brad Pitts Großvater Hal Knox Hillhouse benannt (also Knox' Ur-Großvater). Kurz nach seiner Geburt verriet Pitt dem Magazin People: "Ich wage zu behaupten, dass Viv Angie in Geist, Haltung und Körperlichkeit ähnelt. Sie ist sehr elegant, genau wie ihre Mutter. Und Knox ist ein bisschen wie ich. Er mag Musik, genau wie sein Vater."

Knox Léon Jolie-Pitt ist der Zwillingsbruder von Vivienne , er ist eine Minute älter. Sie wurden am 12. Juli 2008 in Nizza, Frankreich, geboren. Knox hat weitere vier Geschwister: Maddox (23), Pax (21), Zahara (20) (allesamt Adoptivgeschwister) und Shiloh (19).

Knox geht seinen eigenen Weg

Obwohl Knox eine kleine Sprechrolle im Animationsfilm "Kung Fu Panda 3" übernahm, bei dem auch seine Mutter mitwirkte, hat er laut Jolie keine Ambitionen, in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern zu treten. So lehnte er (wie auch seine Geschwister) etwa einen Cameoauftritt in Jolies Disney-Film "Maleficent: Mächte der Finsternis" ab.

"Keines meiner Kinder will Schauspieler werden“, so Jolie 2019 zu People. "[Sie interessieren sich für] Wirtschaft, humanitäre Hilfe und solche Sachen." Zudem gelten Knox und seine Geschwister als schüchtern, sie sollen das Rampenlicht scheuen. Ab und an aber begleiten sie Jolie bei einem Auftritt auf dem Roten Teppich.

Seit der Scheidung seiner Eltern soll Knox kein gutes Verhältnis zu seinem Vater Brad Pitt haben. Im Gegensatz zu seiner Schwester Shiloh hat er dessen Nachnamen aber (noch?) nicht offiziell abgelegt.