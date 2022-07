Emmett und Willis arbeiteten unter anderem für den 2021 erschienenen Streifen "Midnight in the Switchgrass" zusammen. Singer betont: "Weil Herr Willis in diesen Filmen auftrat, konnten sie finanziert werden. Das führte dazu, dass buchstäblich tausende Menschen Arbeit hatten, viele davon während der Covid-19-Pandemie", fügte er hinzu. Willis spielte an der Seite von Megan Fox in "Midnight in the Switchgrass" einen FBI-Agenten. Weitere Engagements dürfte es nicht mehr geben.

Unter Aphasie versteht man den Verlust des Sprachvermögens nach einem Unfall oder einer Erkrankung. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet "ohne Sprache". Bei Betroffenen sind die Fähigkeiten zu sprechen und zu verstehen, zu lesen und zu schreiben eingeschränkt. Auslöser können Schlaganfälle, Kopfverletzungen, Hirnblutungen, Schädelhirntraumata, Tumore oder Entzündungen des Zentralen Nervensystems sein.